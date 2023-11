Mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent auf 16 029,49 Zähler ging der Dax aus dem Handel. Der Wochengewinn beläuft sich damit auf 0,7 Prozent. Seit dem Beginn der Erholungsrally Ende Oktober beträgt das Plus nun neun Prozent. Der Gewinn im Jahresverlauf summiert sich auf 15 Prozent. «Es war alles in allem ein ruhiger, aber doch erfolgreicher Wochenverlauf», kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Tag. Das Überwinden und schliesslich auch das Halten der 16 000er Marke verspricht ihm zufolge einen starken Monatsabschluss für das Börsenbarometer in der kommenden Woche.