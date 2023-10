Im SDax zogen die Papiere des Waferherstellers Siltronic an der Spitze um 6,2 Prozent an. Als Kurstreiber erwies sich eine Kaufempfehlung von Citigroup. Am Index-Ende setzten die Anteile an der Xing-Mutter New Work ihre jüngste Talfahrt fort und rutschten auf den tiefsten Stand seit Ende 2014 ab, zum Schlussgong stand noch ein Minus von mehr als neun Prozent zu Buche. Analysten hatten sich zuletzt wegen des schwächelnden Arbeitsmarktes skeptisch geäussert.