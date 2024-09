Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , stieg um 0,69 Prozent auf 4.860,78 Zähler. Die Länderbörsen in Zürich und in London legten jeweils etwas weniger deutlich zu. In New York wiederum gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,3 Prozent.