Im MDax ging es für die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters Aixtron um 4,3 Prozent an die Spitze. Vor allem der Auftragseingang kam gut an. Überzeugen konnte auch der Bausoftware-Spezialist Nemetschek , dessen Aktie um 3,7 Prozent stieg. Nemetschek wurde von Analysten ein «solides Wachstum» attestiert. Am Index-Ende fanden sich unterdessen nach verfehlten Erwartungen an das erste Quartal die Anteile von Wacker Chemie mit minus 6,5 Prozent.