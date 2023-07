Auch der Handel in Europa lahmte zum Wochenauftakt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,98 Prozent auf 4356,79 Punkte. Ähnlich hohe Abgaben verbuchte der französische Cac 40 an der Börse in Paris, der Handel in London schlug sich mit einem moderaten Rückgang etwas besser. Kaum positive Impulse lieferte zunächst auch die Wall Street: In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende mit 0,2 Prozent im Plus.