«Nichts geht mehr» hat am Freitag das Motto am deutschen Aktienmarkt gelautet. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche gingen die Investoren auf Nummer sicher. Die Erwartung, dass die EZB die Zinsen bald schon senken könnte, verflüchtigen sich zusehends. Der Leitindex Dax schloss 0,07 tiefer bei 16 555,13 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Titel gab um 0,47 Prozent auf 25 432,05 Zähler nach.

19.01.2024 18:00