Einen Tag vor dem Showdown um die US-Präsidentschaft sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt keine neuen Wetten mehr eingegangen. Nach einer von Verlusten geprägten Vorwoche lag der Leitindex Dax am Montag gegen Mittag mit 19.272 Zählern moderat im Plus. Auch an der Wall Street werden zum Wochenauftakt keine grösseren Kurssprünge mehr erwartet.