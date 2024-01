Nach seiner Stabilisierung sind die Gewinne im Dax am Freitag im Handelsverlauf nahezu komplett abgebröckelt. Zuletzt trat der deutsche Leitindex mit plus 0,01 Prozent bei 16 568,95 Punkten nahezu auf der Stelle. Anleger schauen nun auf die freundlich erwarteten US-Börsen, von denen womöglich neue Impulse kommen könnten. Am Morgen hatte hierzulande der Rekord vom Vortag im technologielastigen Nasdaq 100 noch für Rückenwind gesorgt.

19.01.2024 15:07