Die überraschend besseren ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland waren zugleich keine Stütze für den deutschen Aktienmarkt. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte, verbesserten sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Februar den siebten Monat in Folge. Die Experten der niederländischen Grossbank ING sahen in den Stimmungsdaten «Anzeichen von Optimismus». Der Anstieg zeige, «dass es noch Licht am Ende eines sehr langen Tunnels gibt», schrieben sie.