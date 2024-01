Profiteur der gedämpften Zinssenkungserwartungen waren zuletzt die Aktien von Banken. Denn höhere Zinsen sind - solange sie nicht die Wirtschaft abwürgen - gut für die Erträge der Institute. An diesem Freitag ging es für die Aktien der Deutschen Bank nach einer Abstufung auf «Underperform» durch das Investmenthaus Keefe Bruyette & Woods zwar leicht nach unten, sie hielten sich aber besser als der Dax. Die Commerzbank-Aktien schafften es mit plus 2 Prozent sogar an die Dax-Spitze.