Da die Berichtssaison der Unternehmen langsam in Schwung kommt, hielten sich die Anleger eher zurück. In den USA legen diese Woche unter anderem die US-Börsenschwergewichte Microsoft , Meta , Apple , Alphabet und Amazon ihre Zahlen vor. Der wohl wichtigste Wochentermin steht aber mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch an.