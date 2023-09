Unter den Einzelwerten lag zur Mittagszeit die Aktie von Fresenius an erster Stelle im Dax mit einem Plus von 0,7 Prozent. Einerseits gilt sie als defensiver Wert, also als weniger von der Wirtschaftslage abhängig als etwa Industrieaktien. Andererseits kam ihr eine DZ Bank-Studie zugute: Analyst Sven Kürten stufte das Papier von «Halten» auf «Kaufen» hoch und hob den fairen Wert von 27 auf 42 Euro an. «Die 'neue' Fresenius - also ohne FMC - ist operativ wachstumsstark und hat ein hohes Potenzial zur Schuldentilgung», schrieb er. Daher könne der Nettogewinn bis 2027 noch dynamischer steigen als das operative Ergebnis. Zugleich seien die Papiere günstig zu haben.