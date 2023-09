Aktien von Conti dagegen erholten sich von ihrem Rückfall und erholten sich zeitweise mit mehr als vier Prozent Plus an ihre einfache 200-Tage-Linie - zuletzt standen sie noch mit rund 1,4 Prozent im Plus. Tags zuvor waren die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns noch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juni gerutscht. Auftrieb gab Börsianern zufolge nun die Frage-und-Antwort-Runde auf einer Investorenkonferenz der Bank of America. Hier habe das Unternehmen einen optimistischen Eindruck gemacht, insbesondere was Preistrends angehe.