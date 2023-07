Die Anteilsscheine des Medizinkonzerns Fresenius setzten sich mit einem Kursanstieg von 6,2 Prozent an die Dax-Spitze. Unterstützung boten zuversichtliche Analystenausblicke auf die anstehenden Quartalszahlen der Dialysetochter FMC . Die Anleger kaufen derzeit aber lieber die Anteilsscheine des Mutterkonzerns, nachdem FMC in diesem Jahr bereits um mehr als 60 Prozent zugelegt haben. Dagegen bergen Fresenius mit plus 7 Prozent auch zum Dax noch erhebliches Aufholpotenzial.