Am Vortag war der Dax am Nachmittag schon ins Minus gedreht und daran knüpfte er nun an. Mit einem Abschlag von 0,95 Prozent auf 15 278,79 Punkte wurden die Verluste im Laufe des Morgens grösser. Für den MDax ging es zeitgleich um 0,83 Prozent auf 25 082,22 Zähler bergab und der EuroStoxx bewegte sich mit 0,9 Prozent im Minus.