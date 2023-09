Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach einem verhaltenen Handelsstart an seine Verluste aus der Vorwoche angeknüpft. Der Leitindex Dax war am Vormittag auf den tiefsten Stand seit März abgesackt und büsste bis zum Mittag 0,63 Prozent auf 15 458,71 Punkte ein.

25.09.2023 12:14