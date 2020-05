Jeder Anleger träumt davon, zum tiefsten Kurs bei einer Aktie einzusteigen und zum Höchstwert zu verkaufen. Doch den meisten gelingt das nicht. Börsenguru André Kostolany sagte: «Gewinnen kann man, verlieren muss man.» Aber er sagte auch: «Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen.»

Aktien rentieren mehr

Wer längerfristig ein Vermögen aufbauen will, kommt an Aktien nicht vorbei. Es gibt zwar immer wieder grössere Einbrüche wie jetzt bei der Corona-Krise oder bei der Finanzkrise 2008. Doch die Börsen haben sich von jedem Crash wieder erholt. Eine im Januar dieses Jahres publizierte Studie der Bank Pictet zeigt: Seit 1926 weisen Schweizer Aktien im Durchschnitt eine jährliche Aktienrendite von über 7,8 Prozent auf. Dagegen haben Sparkonten und Obligationen keine Chance.

Lesen Sie vor dem Einstieg ins Trading die Wirtschaftsseiten der Tages- und Wochenpresse und informieren Sie sich über die Börsen. Und nutzen Sie auch das Internet. Aber aufgepasst: Banken und Vermögensverwalter möchten ihre Produkte verkaufen und neue Kunden gewinnen. Bleiben Sie kritisch und bilden Sie sich eine eigene Meinung und folgen Sie nicht der Herde.

Online ist günstiger

Und noch etwas ist entscheidend für Ihren Erfolg: Die Qualität der Aktie und die Höhe des Kurses sind das eine – die Kosten das andere. Wesentlich günstiger als telefonische Börsenaufträge ist das Online-Trading. Suchen Sie ein günstiges Angebot bei einer Bank, die den Online-Aktienhandel anbietet. Achten Sie auf die Höhe der Courtage – also die Gebühr bei Börsenaufträgen – und die Depotgebühren, denn die Kosten fressen Ihre Rendite. Den Kurs einer Aktie können Sie nicht beeinflussen aber unter dem Strich bleibt für Sie als Anleger nur das übrig, was nicht von den Kosten vernichtet wird. Viele vergessen das sträflich. Ein Beispiel: Sie freuen sich über eine Bruttorendite von 4,5 Prozent – müssen aber Gebühren von 2,5 Prozent bezahlen. Also rentiert Ihr Anlagekapital nur mit 2 Prozent. Und wenn Sie 100'¬000 Franken anlegen, wächst dieser Betrag in zehn Jahren auf 121'900 Franken. Mit einem Zins von 3,25 Prozent wären es aber schon 137'700 Franken. Haben oder nicht haben: Der schlaue Anleger drückt seine Gebühren auf Teufel komm raus!

Während grössere Institute für einen Auftrag mit Transaktionsvolumen von

50'000 Franken bis zu 400 Franken Courtage verlangen, bieten andere Banken günstigere Gebühren für Einzel-Trades an. cash - banking by bank zweiplus setzt auf einen Fixpreis von 29 Franken pro Trade.

Wenn Sie die passende Bank gefunden und die nötigen Zugangsdaten erhalten haben, können Sie kaufen und verkaufen. Denken Sie aber daran, dass Sie immer ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und dafür auch den Kopf, respektive Ihr Portemonnaie hinhalten müssen.

So kaufen und verkaufen Sie Aktien

Kaufen und Verkaufen von Aktien ist keine Hexerei. Beachten müssen Sie aber verschiedene Auftragsarten mit ihren Eigenheiten.

1) Bestens (oder «Market»)

Das ist die einfachste Tradingsart. Damit beauftragen Sie die Bank, die Aktien zum nächstmöglichen Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Ihr Vorteil: Sie können praktisch immer handeln. Der grosse Nachteil: Sie haben keinen Schutz gegenüber Kursverlusten oder überhöhten Kaufpreisen. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Aktien mit tiefem Handelsvolumen gehandelt werden oder der Börsenplatz geschlossen ist.

Ein Beispiel: Sie geben nach Börsenschluss den Verkauf von 100 Aktien des Uhrenherstellers Swatch Group via Bestens-Auftrag ins Orderbuch ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Aktie 189,60 Franken wert, der Verkauf hätte Ihnen also theoretisch 18'960 Franken eingebracht. Eine Börsenkorrektur über Nacht im asiatischen Raum vermiest Ihnen aber das Geschäft: Die Titel der Swatch Group eröffnen am Folgetag an der Schweizer Börse 10 Prozent tiefer bei 170,64 Franken. Pech für Sie: Erst jetzt wird der am Vorabend aufgegebene Auftrag abgewickelt – und zwar zum tieferen Preis von 170,64 Franken pro Aktie: Statt der erhofften 18'960 erhalten Sie nur 17'064 Franken.