Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia am Mittwochabend haben sich die Investoren an den US-Börsen am Dienstag zurückgehalten. Zwar konnte der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel die moderaten Gewinne vom Wochenauftakt noch etwas ausbauen - die Aufschläge hielten sich aber in Grenzen. Nvidia-Aktien setzten dagegen die jüngste Verluststrecke fort.