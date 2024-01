Dagegen setzten die Pharma-Titel von Merck & Co ihren Rallykurs mit einem Plus von gut zwei Prozent unbeirrt fort. Viel fehlt nicht mehr bis zum Rekordhoch vom Mai 2023. Seit Jahresanfang führen sie auch die Gewinnerliste im Dow mit einem Zuwachs von 7,5 Prozent an. Am Donnerstag gab eine Hochstufung durch die Investmentbank Cowen Auftrieb. Die Analysten trauen Merck im Jahr 2024 eine überdurchschnittliche Entwicklung zu.