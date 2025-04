Anleger werden am Montag an den US-Börsen nach deren zuletzt starker Erholung vorsichtiger. Auch die zu Anfang noch recht robusten Standardwerte rutschten zum Wochenauftakt an der Wall Street in die Verlustzone. Anleger warteten zunächst ab, welche Erkenntnisse sich aus einer Flut von Unternehmenszahlen und wichtigen Konjunkturdaten ziehen lassen, die in den kommenden Tagen erwartet werden.