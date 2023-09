Am Mittwoch steht den Börsianern der lange erwartete Leitzinsentscheid durch die US-Notenbank Fed bevor. Allerdings geben die Währungshüter das Ergebnis erst im späteren Handelsverlauf um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekannt - die Anleger an der Wall Street dürften bis dahin ihr Pulver trocken halten. Zum Börsenstart werden daher wie schon in den vergangenen Tagen moderate Ausschläge erwartet.

20.09.2023 14:56