An der Technologiebörse Nasdaq dürften die Investoren am Mittwoch erneut Kursgewinne einstreichen. Die Futures am Terminmarkt deuten auf eine erneut schwache Eröffnung des Nasdaq 100 hin. Weiteren Rekorden des Leitindex Dow Jones Industrial stehe ein mögliches Ende der Party bei den grossen Technologieaktien gegenüber, schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.