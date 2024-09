Am Markt wird aktuell fest damit gerechnet, dass die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinswende einläutet und so die Wirtschaft ankurbelt. Schliesslich ist die Inflationsrate in den vergangenen Monaten tendenziell gefallen. Die Anleger setzen darauf, dass niedrigere Zinsen Kredite verbilligen und so die Investitionsnachfrage sowie den privaten Konsum stützen.