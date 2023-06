Für viele der grossen Banken ist die jährliche Prüfung entscheidend, um in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen Geld an Investoren ausschütten zu können. Ab Freitag dürfen sie ihre Kapitalpläne veröffentlichen. Im vorbörslichen US-Handel sorgten die Ergebnisse des Stresstestes bei den meisten Bankenwerten für Kursaufschläge. So stiegen Bank of America um 2,1 Prozent, Wells Fargo um 1,9 Prozent, JPMorgan um 1,6 Prozent und Morgan Stanley um 1,8 Prozent. Für die Papiere der Citigroup ging es um 0,4 Prozent nach oben.