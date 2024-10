Die anhaltenden geopolitischen Risiken dürften die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag an der Seitenlinie halten. Angesichts der zunehmenden Kämpfe im Libanon befürchten Marktkenner, dass der Nahostkonflikt ausser Kontrolle geraten könnte. Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt zeigten vorbörslich nur wenig Einfluss. So stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet.