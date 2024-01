Nach der Ernüchterung in den ersten beiden Handelstagen des neuen Jahres dürfte die Wall Street am Donnerstag etwas zulegen. Der Broker IG errechnete für den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke ein Plus von 0,2 Prozent bei 37 507 Punkten. Dagegen wird der technologielastige Nasdaq 100 rund 0,1 Prozent tiefer erwartet.

04.01.2024 15:01