Rund eine Stunde vor dem offiziellen Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones 0,2 Prozent höher bei 48.815 Zählern. Das wäre ein historischer Rekord. Am Vortag hatte der Index bereits den bisher höchsten Stand in seiner langjährigen Geschichte erreicht. Kurstreiber blieb die erneute Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed, die zur Wochenmitte mit dem Schritt auf die befürchtete Abkühlung am Arbeitsmarkt reagiert hatte. «Zweitens hat die Notenbank angekündigt, mit dem Kauf von kurzlaufenden Anleihen zu beginnen, um Spannungen am US-Geldmarkt entgegenzuwirken. Die Aktienmärkte freuen sich über diesen Liquiditätsschub», heisst es bei der Commerzbank.