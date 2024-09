Nach der jüngsten Rekordserie dürfte die Woche an der Wall Street ruhiger ausklingen. Die Euphorie nach der grossen Zinssenkung der US-Notenbank Fed ebbte am Freitag spürbar ab. Ausserdem lasteten gekappte Jahresziele des US-Logistikkonzerns Fedex etwas auf der Stimmung der Anleger. Rund eine Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,11 Prozent im Plus auf 42.073 Punkte. Damit zeichnete sich nach vier Handelstagen mit Rekorden wenig Bewegung unter dem jüngsten Höchststand von knapp 42.161 Zählern ab. Auf Wochensicht steuert der Dow auf ein Plus von gut anderthalb Prozent zu.