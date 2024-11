Gut kommt am Markt Trumps Mann für die Finanzen an. Ein Hedgefonds-Manager soll nämlich nächster US-Finanzminister werden und damit eine Schlüsselposition in der zweiten Regierungszeit von Trump übernehmen. Scott Bessent ist Gründer des Hedgefonds Key Square Group und war zuvor Chief Investment Officer von George Soros' Soros Fund Management.