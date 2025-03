Die wichtigsten US-Indizes dürften am Montag an ihre jüngste Stabilisierung anknüpfen. Positive Impulse liefern Hoffnungen, dass die nächste Runde von Präsident Donald Trumps angedrohten Strafzöllen gezielter und massvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. Anfang April will Trump weitere Massnahmen verkünden. Zuletzt hatten der Zollstreit der US-Regierung sowie deren radikale Sparmassnahmen im Bereich der öffentlichen Hand Konjunktursorgen aufkommen lassen.