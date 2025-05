Apple drohte Trump Abgaben in Höhe von 25 Prozent an, wenn die Smartphones nicht vor Ort in den USA hergestellt werden. Für Produkte aus der EU stellte der US-Präsident Strafzölle in Höhe von 50 Prozent in Aussicht. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.