Unterdessen geht weiterer Gegenwind für die Notenbanken im Kampf gegen die Inflation von den zuletzt wieder deutlich gestiegenen Ölpreisen aus. Auch am Dienstag zeigte die Preisentwicklung am Ölmarkt weiter nach oben. Ähnlich wie zuvor in Europa könnten davon auch an der Wall Street die Rohstoffwerte profitieren. So sollten Anleger Titel wie Chevron und ConocoPhilips im Blick behalten.