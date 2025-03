Nach dem schwachen Vortag zeichnet sich am Mittwoch vor allem in den US-Technologieindizes ein etwas höherer Start ab. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxiert der Broker IG derweil rund eine Stunde vor dem Handelsstart kaum bewegt auf 41.579 Punkte. Seine Erholung auf dem tiefsten Niveau seit September war am Montag an den 200-Tage-Durchschnittslinien ausgebremst worden. Diese gelten als Gradmesser für den längerfristigen Trend.