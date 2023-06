Aufwärts geht es vorbörslich nur für den Nasdaq-Index, nicht aber deren Aktien. Die Nasdaq INC übernimmt den Software-Anbieter Adenza. Der Kaufpreis liegt bei 10,5 Milliarden US-Dollar (9,8 Mrd Euro) in bar und eigenen Aktien. Adenza bietet unter seinen Marken Calypso und AxiomSL Programme für Unternehmen am Finanzmarkt an, mit denen diese Risiken managen und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften gewährleisten können. Nasdaq-Aktien verloren zunächst.