Die Investoren am US-Aktienmarkt lehnen sich am Freitag vor möglichen geldpolitischen Signalen der Fed und der EZB nicht allzu weit aus dem Fenster. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Handelsstart rund ein halbes Prozent im Plus auf 34 244 Punkte. Für den technologiewertelastigen Index Nasdaq 100 zeichnete ein moderates Plus von 0,2 Prozent auf 14 850 Zähler ab.

25.08.2023 14:33