Die Wall Street dürfte am Montag weiter zulegen und auch die technologielastige Nasdaq-Börse dürfte mit Gewinnen starten. Während zu Wochenbeginn keine wichtigen Wirtschaftsdaten auf der Agenda stehen, werden am Dienstag die Einzelhandelsumsätze in den Blick rücken und am Mittwoch die Daten zur Industrieproduktion sowie das Zinsprotokoll der US-Notenbank Fed.

14.08.2023 14:34