Am Donnerstag dürften die US-Börsen nach der feiertagsbedingten Pause etwas tiefer in den Handel starten. Am Heiligabend war das Geschäft bereits um 19.00 Uhr MEZ beendet worden. Am Mittwoch war die Wall Street erst gar nicht geöffnet worden. Das Geschäftsvolumen dürfte erneut erneut unterdurchschnittlich ausfallen, in Europa öffnen die Börsen erst wieder am Freitag.