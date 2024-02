Der technologielastige Nasdaq 100 hatte am Freitag mit rund 17 988 Zählern eine weitere Rekordmarke erreicht, getrieben erneut auch von den Halbleiterkonzernen wie Nvidia und Applied Materials . Der Nasdaq 100 wurde vorbörslich kaum verändert taxiert bei IG. Gewinnmitnahmen und ein stärkerer Rücksetzer sind also zunächst nicht absehbar, die Optimisten am Markt dürften vielmehr auf ein Überwinden der nächsten runden Marke von 18 000 Zählern setzen.