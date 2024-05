An den US-Börsen zeichnen sich am Freitag nach den jüngsten Kursverlusten wieder moderate Gewinne ab. Der zuletzt getrübten Stimmung im IT-Sektor, zu der am Freitag nochmals der Computerkonzern Dell beitrug, stand die bleibende Hoffnung auf Zinssenkungen gegenüber. Im Fokus stand mit dem PCE-Deflator eine Inflationskennzahl, auf die die US-Notenbank grossen Wert legt.