Die in New York gelisteten Anteilsscheine des chinesischen Online-Einzelhandelsriesen JD.com profitierten mit plus 7,2 Prozent ebenfalls von einem erfreulichen Zwischenbericht. Der Amazon-Konkurrent gab ein überraschend starkes Umsatzwachstum bekannt. Er soll zudem an einem Einstieg bei der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy interessiert sein und Gespräche mit Altaktionären führen, wie das «Manager Magazin» unter Berufung auf Insider berichtete.