Nach sieben Verlusttagen in Folge wird der Dow Jones Industrial am Montag leicht im Plus erwartet. Die technologielastige Nasdaq-Börse wird ebenfalls mit moderaten Gewinnen erwartet und könnte womöglich im Handelsverlauf an ihr jüngstes Rekordhoch vom Freitag anknüpfen. Im Fokus der Anleger steht bereits die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Erwartet wird mehrheitlich eine kleine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.