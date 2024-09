In den USA notierte chinesische Aktien zeigten sich im vorbörslichen Handel in starker Verfassung. Sie profitierten erneut von weiteren Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft im Reich der Mitte. Chinas Zentralbank hatte in der Vorwoche unter anderem die Mindestreserve für Banken reduziert, um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Zudem kündigten Chinas politische Entscheidungsträger aggressive Stimulierungsschritte an, um den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen.