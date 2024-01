Die Aktien von Apple und Masimo verloren vorbörslich jeweils 1,8 Prozent. Der IT-Konzern schaltet nach einem verlorenen Patentverfahren in neuen Computer-Uhren in den USA das Pulsoximeter ab. Dies ist eine Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts. Die Medizintechnik-Firma Masimo erwirkte einen US-Importstopp der Apple Watch. Laut dem Finanzdienst Bloomberg verschickt Apple bereits modifizierte Versionen der aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 an die US-Läden des Konzerns. Auf den Verkauf in anderen Ländern hat der Streit keinen Einfluss.