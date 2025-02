Die New Yorker Börsen dürften am Donnerstag ihre Rekordjagd zunächst unterbrechen. Angesichts der wieder spürbaren Unsicherheit im Markt taxierte der Broker IG den mit Technologieaktien gespickten Nasdaq 100 eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent im Minus auf 22.128 Punkte. Er hatte am Mittwoch ebenso einen Höchststand erreicht wie der breit aufgestellte S&P 500 .