Dass der Lebensmittel-Grosshändler Performance Food Kreisen zufolge seinen Konkurrenten US Foods schlucken will, bescherte dessen Aktien ein Plus von 1,5 Prozent, womit sich eine weitere Rekordjagd abzeichnet. Die ebenfalls gut gelaufenen Titel des Übernahmeinteressenten zogen sogar um 7 Prozent an, was ebenfalls eine Bestmarke erwarten lässt./gl/jha/