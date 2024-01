Dessen ungeachtet präsentierten sich viele Technologiewerte aus dem Halbleiter-Bereich im vorbörslichen US-Geschäft stark. So zogen die Aktien des Chipkonzerns AMD um 3,5 Prozent an. Auch Papiere mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz waren gefragt, denn in diesem Bereich ist TSMC ebenfalls sehr aktiv. Damit gewannen zum Beispiel die Anteilsscheine von Nvidia 2,3 Prozent.