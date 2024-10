Kurz vor einer Flut von Quartalsbilanzen dürften zum Wochenauftakt leichte Kursverluste das Bild an den US-Börsen prägen. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 hatten sich in der vergangenen Woche zu neuen Rekordmarken aufgeschwungen. Anleger könnten nun angesichts hoher Erwartungen an die Geschäftszahlen und Prognosen der US-Unternehmen hier und da Kursgewinne einstreichen.