Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps geprägten Vorwoche mit Bestmarken dürfte es an den US-Aktienmärkten am Montag mit etwas weniger Schwung weiter nach oben gehen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher bei 44.185 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,4 Prozent im Plus bei 21.190 Zählern.