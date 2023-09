Nach der jüngsten Stabilisierung können die Anleger an den US-Börsen am Montag auf weitere Kursgewinne hoffen. Vor im Wochenverlauf anstehenden Inflationsdaten hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen, denn die Daten dürften den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommende Woche einfliessen.

11.09.2023 15:04