Schwindende Hoffnungen auf rasch sinkende Leitzinsen in den USA und Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China dürften am Mittwoch den Handelsstart an der Wall Street belasten. Hinzu kommen die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, die wegen der Möglichkeit eines Flächenbrands, beunruhigen. Im Fokus stehen zudem US-Konjunkturdaten.

17.01.2024 14:52